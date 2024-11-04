Какое место занимает Казахстан в рейтинге сильнейших армий мира

Всего в рейтинге представлены армии 89 стран мира — Казахстан на этот раз оказался на 22 строчке между Ливаном и Кувейтом. Составители рейтинга поставили на первое место вооруженные силы Российской Федерации, следом — армию США, а замыкает тройку лидеров Израиль. На последнем месте рейтинга расположился Сингапур.
Стоит отметить, что среди стран ЦА Казахстан сумел обогнать Узбекистан — вооруженные силы этой страны оказались на 19-й строчке рейтинга. Напомним, что 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане.
В качестве аргументов авторы петиции приводят такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников. ого.