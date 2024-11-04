Какое место занимает Казахстан в рейтинге сильнейших армий мира

Всего в рейтинге представлены армии 89 стран мира — Казахстан на этот раз оказался на 22 строчке между Ливаном и Кувейтом. Составители рейтинга поставили на первое место вооруженные силы Российской Федерации, следом — армию США, а замыкает тройку лидеров Израиль. На последнем месте рейтинга расположился Сингапур.