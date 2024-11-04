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Какое место занимает Казахстан в рейтинге сильнейших армий мира

Рейтинг государств по силе армии составил портал U.S. News — Казахстан оказался лишь в третьей десятке. Среди стран Центральной Азии — на втором.

Источник: Nur.kz

Всего в рейтинге представлены армии 89 стран мира — Казахстан на этот раз оказался на 22 строчке между Ливаном и Кувейтом. Составители рейтинга поставили на первое место вооруженные силы Российской Федерации, следом — армию США, а замыкает тройку лидеров Израиль. На последнем месте рейтинга расположился Сингапур.

Стоит отметить, что среди стран ЦА Казахстан сумел обогнать Узбекистан — вооруженные силы этой страны оказались на 19-й строчке рейтинга. Напомним, что 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане.

В качестве аргументов авторы петиции приводят такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников. ого.

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