Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах, заявив, что народ Молдавии «продемонстрировал свое европейское будущее».
Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков сообщила, что баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.
«Я от всего сердца поздравляю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Народ Молдавии в очередной раз продемонстрировал свою решимость строить европейское будущее, несмотря на гибридные попытки подорвать демократию», — заявил Боррель.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.