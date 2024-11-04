Можин заявил о желании Запада понять развитие экономики РФ под давлением санкций

«Я предполагаю, что визит миссии был согласован с большими западными странами. Не исключаю, что именно они инициировали проведение консультаций. Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали», — сообщил он «РИА Новости».
Можин указал, что за последние три года фонд ежегодно обращался к Москве с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций и каждый раз российская сторона такое согласие давала. При этом, продолжил он, в сентябре 2024 года визит миссии должен был состояться, но был отменен непосредственно в день начала консультаций.
«Бунт подняла группа малых европейских стран в лице Литвы, Финляндии и других. Причем степень этого вопля задрали крайне высоко, стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. Другие государства Европы просто вынуждены были согласиться на отмену консультаций», — напомнил он.
Экс-директор также обратил внимание, что экономика России продемонстрировала «мощь в условиях действительно абсолютно неслыханных, небывалых санкций».
Ранее, 1 ноября, Можин, покидая пост исполнительного директора от России, заявил, что в настоящее время МВФ находится в наихудшем состоянии более чем за 30 лет в связи с его политизацией. При этом он отметил, что за всё время работы в фонде степень политизации была разной, но на текущий момент «она достигла экстремального уровня».
18 сентября стало известно, что фонд отложил на определенный срок консультации в рамках ежегодного обзора российской экономики. Как напомнил Можин, представители некоторых европейских стран публично заявляли о неприемлемости сотрудничества МВФ и РФ. В фонде, в свою очередь, объяснили, что обсуждения перенесены для сбора и анализа необходимых данных.