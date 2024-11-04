Можин заявил о желании Запада понять развитие экономики РФ под давлением санкций

Ранее, 1 ноября, Можин, покидая пост исполнительного директора от России, заявил, что в настоящее время МВФ находится в наихудшем состоянии более чем за 30 лет в связи с его политизацией. При этом он отметил, что за всё время работы в фонде степень политизации была разной, но на текущий момент «она достигла экстремального уровня».