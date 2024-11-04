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В Индонезии стартовали первые совместные военно-морские учения с Россией

В индонезийском городе Сурабая стартовали первые в истории совместные учения военно-морских сил России и Индонезии Орруда-2024, передает корреспондент РИА Новости. Они продлятся до 8 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Учения состоят из двух этапов. Первый пройдет в порту Сурабая, второй — в Яванском море. Накануне, 3 ноября, отряд кораблей Тихоокеанского флота России зашел в порт Танджунг Перак в Сурабая. В составе отряда — корветы «Громкий», «Резкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга».

«Морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабая и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», — сказал на церемонии открытия учений посол России в Индонезии Сергей Толченов.

В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией сил ТОФ Алексей Сысуев. На встрече индонезийские военные подарили российским кепки с символикой ВМС страны и памятные монеты. Российская сторона преподнесла в подарок сувениры, посвященные истории ВМС России, и российский шоколад.

учения