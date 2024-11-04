В Индонезии стартовали первые совместные военно-морские учения с Россией

Учения состоят из двух этапов. Первый пройдет в порту Сурабая, второй — в Яванском море. Накануне, 3 ноября, отряд кораблей Тихоокеанского флота России зашел в порт Танджунг Перак в Сурабая. В составе отряда — корветы «Громкий», «Резкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга».
«Морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабая и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», — сказал на церемонии открытия учений посол России в Индонезии Сергей Толченов.
В церемонии приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией сил ТОФ Алексей Сысуев. На встрече индонезийские военные подарили российским кепки с символикой ВМС страны и памятные монеты. Российская сторона преподнесла в подарок сувениры, посвященные истории ВМС России, и российский шоколад.