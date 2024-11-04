«Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. И, как запасной вариант, на случай если режим Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул министр.