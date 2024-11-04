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Лавров заявил о подготовке англосаксов к «большой авантюре» против РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Англосаксы подготавливают континентальную Европу к самоубийственной авантюре в виде прямого вооруженного конфликта с Россией, если режим Владимира Зеленского провалится. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. И, как запасной вариант, на случай если режим Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — подчеркнул министр.

Он также выразил сожаление, что нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения «у заокеанского гегемона».

Лавров Сергей