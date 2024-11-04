Китай надеется на стабильность в Молдавии после выборов

ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Китай уважает сделанный народом Молдавии выбор при голосовании на выборах президента и надеется на стабильность и процветание в стране, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Молдова является дружественным партнером Китая, и КНР всегда уважала выбор молдавского народа», — заявила Мао Нин на просьбу прокомментировать состоявшиеся в Молдавии выборы президента.
По ее словам, «Китай искренне надеется на процветание и стабильность в Молдове, мы готовы сотрудничать с Молдовой для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений».
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. После обработки 98,87% протоколов со всех участков ЦИК Молдавии сообщил, что действующий президент страны Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,03% голосов, у экс-генпрокурора, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,97%. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду — 48,81%.