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СМИ раскрыли главную слабость НАТО

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. НАТО не способна принять единогласного решения в вопросе поставок оружия Украине, пишет The National Interest.

Источник: РИА "Новости"

«НАТО разделена. Не существует единого мнения о необходимости поставлять оружие Украине», — считает автор статьи.

Отмечается, что НАТО испытывает «маниакальный» страх эскалации конфликта, поскольку США, Великобритания и Германия запретили Украине бить вглубь территории России и не поддержали «план победы» Зеленского, что, по мнению автора, демонстрирует недостатки альянса.

Президент Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Российский лидер добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение.

НАТО