СМИ раскрыли главную слабость НАТО

Президент Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Он заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Российский лидер добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение.