Новый посол Узбекистана прибыл в Индонезию — что о нем известно

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В индонезийской Джакарте приступил к своим обязанностям новый посол Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
«В столицу Индонезии прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Ойбек Эшонов», — говорится в сообщении.
Эшонову 57 лет. Он окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана), а также Академию государственного и общественного строительства при президенте РУз (ныне Академия государственного управления при президенте РУз).
В 2008—2017 годы Эшонов работал послом в Израиле. До назначения занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки в МИДе.
Владеет персидским и английским языками.
На этом посту Ойбек Эшонов сменил Улугбека Розикулова, в 2018—2022 годы руководившего Посольством в Джакарте и назначенного председателем правления АО «Узавтосаноат».