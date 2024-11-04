Таллахасси
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый посол Узбекистана прибыл в Индонезию — что о нем известно

Ойбек Эшонов сменил на этом посту Улугбека Розикулова.

Источник: ИА "Дунё"

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В индонезийской Джакарте приступил к своим обязанностям новый посол Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

«В столицу Индонезии прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Ойбек Эшонов», — говорится в сообщении.

Эшонову 57 лет. Он окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана), а также Академию государственного и общественного строительства при президенте РУз (ныне Академия государственного управления при президенте РУз).

В 2008—2017 годы Эшонов работал послом в Израиле. До назначения занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки в МИДе.

Владеет персидским и английским языками.

На этом посту Ойбек Эшонов сменил Улугбека Розикулова, в 2018—2022 годы руководившего Посольством в Джакарте и назначенного председателем правления АО «Узавтосаноат».

дипломатия