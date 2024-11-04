Южноуральский депутат Госдумы встретится с жителями Коркино

Коркинский муниципальный округа она собирается посетить завтра.
Личный приём граждан начнётся в 16.00 в здании местного физкультурно-оздоровительного комплекса. К диалогу с жителями муниципалитета присоединятся и представители областной и местной администраций.
По итогам общения с гражданами Лантратова планирует составить карту проблемных мест округа, а также обещает, что ни один из обозначенных вопросов не останется без рассмотрения и реакции.
«Если вы чувствуете, что столкнулись с трудностями, не знаете, куда обратиться — приходите! Никто не останется один!», — отметила депутат.