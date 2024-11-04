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Южноуральский депутат Госдумы встретится с жителями Коркино

Личный приём граждан в своём телеграм-канале анонсировала депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантрарова.

Источник: Александр Орёл/Vk.com

Коркинский муниципальный округа она собирается посетить завтра.

Личный приём граждан начнётся в 16.00 в здании местного физкультурно-оздоровительного комплекса. К диалогу с жителями муниципалитета присоединятся и представители областной и местной администраций.

По итогам общения с гражданами Лантратова планирует составить карту проблемных мест округа, а также обещает, что ни один из обозначенных вопросов не останется без рассмотрения и реакции.

«Если вы чувствуете, что столкнулись с трудностями, не знаете, куда обратиться — приходите! Никто не останется один!», — отметила депутат.