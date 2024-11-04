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Лукашенко может принять громкие кадровые решения 4 ноября

Лукашенко проводит кадровый день в понедельник, 4 ноября.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко может принять громкие кадровые решение в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

Сообщается, что в графике главы государства понедельник окажется весьма интересным днем. В телеграм-канале также намекнули на возможные громкие кадровые решения, которые примет президент Беларуси.

«Спойлер: однако не только…» — сказано в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал президентские выборы 2025 в Беларуси: удержания власти нет, избирательная кампания началась нормально.

А еще глава государства назвал свое отношение к флешмобу «Надо!», который запустили белорусы в соцсетях: «Я рад этому, но не дай бог это организованное что-то».

Также Лукашенко сказал о состоянии авиатранспортной отрасли Беларуси.

Кроме того, президент Беларуси предупредил Польшу, Литву и Латвию о будущем: «Не хотите — не надо».