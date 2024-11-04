Глава ЦИК Молдавии рассказала, как прошел второй тур выборов

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Второй тур выборов президента Молдавии прошел в спокойной обстановке и без серьезных нарушений, заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», она набирает 55,41% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.
«ЦИК сообщает предварительные итоги выборов президента Молдавии и подтверждает, что выборы состоялись. Выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. Генеральный инспекторат полиции проинформировал нас о 225 инцидентах», — заявила Караман на брифинге.
Она отметила, что у ЦИК будет пять дней, чтобы составить отчет о выборах и предоставить его конституционному суду. Караман уточнила, что к 11.00 мск обработаны все протоколы с обычных участков, остались три участка, получавшие голоса по почте.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.