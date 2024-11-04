Премьер Нидерландов поздравил Санду с переизбранием на пост президента

ГААГА, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поздравил в соцсети Х Майю Санду с переизбранием на пост президента и заявил, что его страна готова поддержать Молдавию на ее европейском пути.
«Молдавия проголосовала за проевропейский курс. Я передал самые теплые поздравления Майе Санду с переизбранием на пост президента. Нидерланды готовы поддержать Молдавию в дальнейшем укреплении демократического верховенства права и на ее европейском пути», — написал Схоф.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Центральная избирательная комиссия после обработки 99,73% протоколов с избирательных участков сообщила, что баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,36% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.