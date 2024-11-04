Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

О визите Бербок не было объявлено заранее из соображений безопасности. «Германия вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины», — заявила глава МИД ФРГ в Киеве. Ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии. Министр напомнила, что недавно ФРГ расширила так называемый зимний зонтик защиты, выделив дополнительно 170 млн евро на энергетическую помощь Украине.
Она также сослалась на инициативу ФРГ по противовоздушной обороне (ПВО). «Каждая отдельная система ПВО имеет значение», — констатировала Бербок. В то же время она утверждала, что Украина «стала ближе к ЕС, чем когда-либо». «Мы поддерживаем смелые шаги курса реформ и продолжаем поощрять их, особенно в области свободы СМИ и борьбы с коррупцией», — заключила глава МИД ФРГ.
Это уже восьмой визит Бербок на Украину с начала специальной военной операции РФ 24 февраля 2022 года. Последний раз она посещала Киев в мае 2024 года.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.