Кочанова сказала, что говорит об эффективности руководителя в Беларуси

Наталья Кочанова пояснила, что когда проводится прием по личным вопросам, то выезжают в отдельно взятую область и могут дать оценку, к примеру, в каком районе вопросов и обращений практически нет, так как там работают люди, которые пытаются у себя решить все вопросы сами без выхода на республиканский уровень. Она обратила внимание на то, что было принято решение о том, чтобы ежемесячно выезжать и проводить подобные приемы, так как есть в этом потребность.