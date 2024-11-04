Кочанова сказала, что говорит об эффективности руководителя в Беларуси

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в интервью телеканалу СТВ рассказала, что говорит об эффективности руководителя в Беларуси.
По ее словам, когда председатели районного исполкома, горисполкома открыты людям, то есть они не ограничивают себя по времени приема, хотят знать истинные процессы, происходящие у них, то они будут стараться сделать все для того, чтобы люди к ним обращались.
— Потому как мы всегда понимаем, что большая часть вопросов, я уже много раз про это говорю, лежит в плоскости местных органов власти, — пояснила Кочанова.
Она заметила, что существуют вопросы, их примерно 30%, которые можно решить на республиканском уровне. Глава Совета Республики пояснила, что, когда руководитель отвечает за то, что происходит в городе, то он будет делать все для того, чтобы обращений в вышестоящие инстанции, коллективных и повторных, было как можно меньше.
— Почему? Не потому, что нам не хочется общаться с этими людьми. Я с огромной радостью всегда общаюсь с людьми. Но дело все в том, что все равно они решаются там, на местах. И это все делают там руководители местных органов власти и облисполкомы, — отметила председатель Совета Республики.
Наталья Кочанова пояснила, что когда проводится прием по личным вопросам, то выезжают в отдельно взятую область и могут дать оценку, к примеру, в каком районе вопросов и обращений практически нет, так как там работают люди, которые пытаются у себя решить все вопросы сами без выхода на республиканский уровень. Она обратила внимание на то, что было принято решение о том, чтобы ежемесячно выезжать и проводить подобные приемы, так как есть в этом потребность.
— И это тоже свидетельствует в какой-то мере об эффективности работы руководителя района или города.
Глава Совета Республики сообщила, что для того, чтобы люди понимали, как будет развиваться их район или город, следует использовать все возможности. В частности, местные СМИ, газету, телевидение там, где есть, а также стараться объяснять людям.
— Ну, конечно, для меня, я считаю, что это основополагающее, это, конечно, встречи. Встречи в трудовых коллективах, с людьми по месту жительства, потому что это бесценная такая информация, которая поступает каждый раз для руководителя, и ты точно знаешь, в каком направлении тебе надо работать, — подчеркнула Наталья Кочанова.
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