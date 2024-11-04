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Косачев назвал организацию президентских выборов в Молдавии позорной

Косачев: результат президентских выборов в Молдавии был определен из-за рубежа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Организация президентских выборов в Молдавии была позорной, их результат определен извне, а не в самой стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», она набирает 55,41% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.

«Позорная организация выборов в Молдове. Конечный результат определен не в самой стране, а извне. Он определен голосами из-за рубежа, где организаторы заведомо и осознанно создали эксклюзивные возможности для тех, кто поддерживал одного кандидата, и лишили возможности проголосовать тех, кто поддерживал другого», — написал он в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил, что позорным также будут «все благостные оценки избирательного процесса со стороны Запада».

«Иначе, как открытым предательством собственных пресловутых “демократических ценностей”, назвать такие оценки будет столь же невозможно», — подчеркнул Косачев.

В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

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