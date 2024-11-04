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Литва не будет брать в армию жителей страны с гражданством Беларуси

Литовским военным запрещено посещать страны, признанные угрозой национальной безопасности республики.

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Жителей Литвы, имеющих двойное гражданство, одно из которых белорусское, российское или китайское, могут исключить с военной службы, с таким предложением выступило Минобороны республики совместно с комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне.

Вильнюс признал Беларусь, Россию и Китай государствами, угрожающими национальной безопасности Литвы. Для военных связи с этими странами являются фактором риска и посещать их не по рабочим вопросам запрещено.

По этой причине лиц, имеющих гражданство этих стран, не будут допускать на профессиональную, обязательную и добровольную военную службу. В случае, если человек получил гражданство, будучи на военной службе, из армии его уволят, сообщает Sputnik Литва.

Ранее Минобороны страны подготовило законопроект, которым предлагалось не принимать в военизированный Союз стрелков граждан Литвы, имеющих также российский и белорусский паспорт.