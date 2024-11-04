Литва не будет брать в армию жителей страны с гражданством Беларуси

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Жителей Литвы, имеющих двойное гражданство, одно из которых белорусское, российское или китайское, могут исключить с военной службы, с таким предложением выступило Минобороны республики совместно с комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне.
Вильнюс признал Беларусь, Россию и Китай государствами, угрожающими национальной безопасности Литвы. Для военных связи с этими странами являются фактором риска и посещать их не по рабочим вопросам запрещено.
По этой причине лиц, имеющих гражданство этих стран, не будут допускать на профессиональную, обязательную и добровольную военную службу. В случае, если человек получил гражданство, будучи на военной службе, из армии его уволят, сообщает Sputnik Литва.
Ранее Минобороны страны подготовило законопроект, которым предлагалось не принимать в военизированный Союз стрелков граждан Литвы, имеющих также российский и белорусский паспорт.