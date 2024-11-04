Беглов назвал День народного единства одним из важнейших праздников

«Сегодня лучшие из их потомков сражаются за правду и справедливость на передовых рубежах Русского мира. Мы сплотились вокруг Президента России, чтобы отстоять наше право на свободу и независимость, проверенные временем ценности, великую русскую культуру и жизни наших сограждан», — сказал губернатор Петербурга.