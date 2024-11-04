Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов назвал День народного единства одним из важнейших праздников

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей города с Днем народного единства, сообщает пресс-служба Смольного 4 ноября.

Источник: Коммерсантъ

По мнению градоначальника, это из важнейших государственных праздников, так как более 400 лет назад ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, выбило из Москвы западных интервентов и положило конец Смутному времени.

Господин Беглов подчеркнул, что специальная военная операция вернула этому празднику силу традиций, заложенных героическими предками. И до тех пор, пока наш народ помнит героев и бережет историческую правду, победить его невозможно.

«Сегодня лучшие из их потомков сражаются за правду и справедливость на передовых рубежах Русского мира. Мы сплотились вокруг Президента России, чтобы отстоять наше право на свободу и независимость, проверенные временем ценности, великую русскую культуру и жизни наших сограждан», — сказал губернатор Петербурга.

В этот праздничный день градоначальник пожелал всем петербуржцам скорейшей победы наших войнов, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде во славу России.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что почти каждый десятый житель Петербурга возьмет отгул или отпуск, чтобы продлить отдых после Дня народного единства.

праздники