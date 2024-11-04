Беглов назвал День народного единства одним из важнейших праздников

По мнению градоначальника, это из важнейших государственных праздников, так как более 400 лет назад ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, выбило из Москвы западных интервентов и положило конец Смутному времени.
Господин Беглов подчеркнул, что специальная военная операция вернула этому празднику силу традиций, заложенных героическими предками. И до тех пор, пока наш народ помнит героев и бережет историческую правду, победить его невозможно.
«Сегодня лучшие из их потомков сражаются за правду и справедливость на передовых рубежах Русского мира. Мы сплотились вокруг Президента России, чтобы отстоять наше право на свободу и независимость, проверенные временем ценности, великую русскую культуру и жизни наших сограждан», — сказал губернатор Петербурга.
В этот праздничный день градоначальник пожелал всем петербуржцам скорейшей победы наших войнов, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых успехов в труде во славу России.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что почти каждый десятый житель Петербурга возьмет отгул или отпуск, чтобы продлить отдых после Дня народного единства.