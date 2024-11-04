ЦИК Молдавии назвал самые посещаемые избирательные участки за рубежом

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Два избирательных участка, открытых для проведения выборов президента Молдавии в Москве, приняли наибольшее количество избирателей, заявила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», она набирает 55,41% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,64%.
«Представляем вам список 10 самых активных избирательных участков за рубежом. В Москве, Российская Федерация, на обоих участках проголосовали по 4999 избирателей (на участке максимум 5000 бюллетеней), в городе Брешиа в Италии — 4463, в Бухаресте, Румыния — 4433 избирателя, в Падуе, Италия — 4289 избирателей», — заявила Караман на брифинге.
Активно голосовали на участках в Париже и Вильнев-Сент-Джордж во Франции, а также в Венеции, Вероне и Виченце в Италии.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.