ЦИК Молдавии заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента

Слова Караман на брифинге ЦИКа приводит ТАСС. Среди нарушений во время выборов она отметила фотографирование бюллетеней, агитацию в день голосования и организованную перевозку избирателей.
На участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования. Караман отметила, что ЦИК Молдавии впервые столкнулся с анонимными звонками о минировании. Из-за таких звонков процесс голосования был прерван на шести избирательных участках за рубежом и на двух участках в непризнанном Приднестровье.
После подсчета 99,86% протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре с 55,41% голосов, следует из данных ЦИКа. У ее соперника, бывшего генпрокурора Александра Стояногло, — 44,59% голосов. Явка составила 54,34%.