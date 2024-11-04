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ЦИК Молдавии заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента

Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман заявила, что при проведении второго тура президентских выборов было зарегистрировано 255 нарушений. Однако, по ее словам, серьезных проблем не возникло.

Источник: AP 2024

Слова Караман на брифинге ЦИКа приводит ТАСС. Среди нарушений во время выборов она отметила фотографирование бюллетеней, агитацию в день голосования и организованную перевозку избирателей.

На участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования. Караман отметила, что ЦИК Молдавии впервые столкнулся с анонимными звонками о минировании. Из-за таких звонков процесс голосования был прерван на шести избирательных участках за рубежом и на двух участках в непризнанном Приднестровье.

После подсчета 99,86% протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре с 55,41% голосов, следует из данных ЦИКа. У ее соперника, бывшего генпрокурора Александра Стояногло, — 44,59% голосов. Явка составила 54,34%.