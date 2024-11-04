ЦИК Молдавии заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента

На участках в городах Бельцы и Новые Анены были потеряны печати для голосования. Караман отметила, что ЦИК Молдавии впервые столкнулся с анонимными звонками о минировании. Из-за таких звонков процесс голосования был прерван на шести избирательных участках за рубежом и на двух участках в непризнанном Приднестровье.