«Должно быть бережное отношение». Лукашенко о кадровом обеспечении системы МИД

Александр Лукашенко также своим личным примером напомнил о том, что людям надо давать шанс: «Когда я стал Президентом, я не исходил из того, что я должен назначить везде своих. Даже те, кто был в штабе альтернативных кандидатов, против меня боролся, как мог, — они остались работать и большие должности занимали потом. И нормально работали на государство. То есть я всем дал шанс: работайте, если хотите и можете. Через год-полтора кто-то сам сбежал в той сложной ситуации, от кого-то я отказался. Поэтому надо очень аккуратно строить свои отношения с коллективом. Надо понимать, что с неба не упадут нормальные люди».