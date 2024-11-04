«Должно быть бережное отношение». Лукашенко о кадровом обеспечении системы МИД

На мероприятие были приглашены премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Максим Рыженков.
Глава государства заявил о желании обсудить вопросы кадрового обеспечения системы МИД, чтобы скоординировать в целом работу в связи с приходом нового министра.
«Я уверен, что будут определенные корректировки, перестановки в самом министерстве. Поэтому очень важно нам в этом плане определиться. Но сразу хочу сказать, что, как в никаком другом министерстве, в МИД должно быть бережное отношение к кадрам, — отметил Александр Лукашенко. — Вообще в стране так должно быть. Но министерство — это особый орган. И бережность — вопрос номер один по отношению к кадрам».
Обращаясь к главе МИД Максиму Рыженкову и премьер-министру Роману Головченко, Александр Лукашенко также подчеркнул, что ни в коем случае не исходить при назначении людей «от себя».
«Вот под себя назначить… Вы знаете, что я часто избегаю такого термина, как “команда”, — отметил глава государства.
О критериях в кадровых вопросах
Предваряя обсуждение кадровых предложений, которые внес МИД, Александр Лукашенко посоветовал прежде всего исходить в кадровом вопросе из критериев профессионализма и надежности.
Максима Рыженкова Президент охарактеризовал как хорошего профессионала и опытного специалиста, который прошел огонь, воду и медные трубы.
«Но в характере у него все равно еще есть: вот этот, этот, этот будут работать, потому что мне с ним удобно. Это у него есть. Но, поварившись в этом котле, он поймет, что “удобно” — это не всегда удобно и хорошо. Должен быть профессионал. Сказал ему — он организовал дело и дает результат. Я уже отчасти с некоторыми проходил эту дорогу: он свой, удобный, а потом не знаешь, что с ним делать», — отметил Президент.
«Конечно, мы рассчитываем на Максима Владимировича, что в МИД, Иван Станиславович (председатель КГБ. — Прим. БЕЛТА), не будет этих негодяев, которые предавали нас частенько», — добавил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также своим личным примером напомнил о том, что людям надо давать шанс: «Когда я стал Президентом, я не исходил из того, что я должен назначить везде своих. Даже те, кто был в штабе альтернативных кандидатов, против меня боролся, как мог, — они остались работать и большие должности занимали потом. И нормально работали на государство. То есть я всем дал шанс: работайте, если хотите и можете. Через год-полтора кто-то сам сбежал в той сложной ситуации, от кого-то я отказался. Поэтому надо очень аккуратно строить свои отношения с коллективом. Надо понимать, что с неба не упадут нормальные люди».
В кадровом вопросе Александр Лукашенко отметил особую роль Администрации Президента, которая должна быть настоящим фильтром, прежде чем вносить предложения Президенту.
Глава государства отметил, что ему предложили рассмотреть ряд назначений на пространстве СНГ, а также на дальнюю дугу.
«Мы договорились (переориентироваться. — Прим. БЕЛТА), если европейцы или американцы не хотят с нами сотрудничать, ну чего мы рвемся туда, что мы назначаем туда людей? Чтобы они охраняли здание посольства? — напомнил белорусский лидер. — Переориентировались на главные наши торговые рынки — СНГ, дальней дуги».
Говоря о подборе кадров в страны Содружества, глава государства напомнил, что сейчас, в том числе в преддверии выборов, происходят различные кадровые ротации.
«Вот только что мы назначили нового руководителя “Беларуськалия”. Иван Головатый (уже бывший руководитель этого предприятия. — Прим. БЕЛТА) высвободился. Опытный, толковый руководитель, — привел пример Александр Лукашенко. — Их надо использовать на внешнем треке в рамках СНГ. Они все знают русский язык и в местах пребывания тоже знают русский язык».
«Там, где дальняя дуга и прочее, люди должны быть языковитые. По крайней мере, хотя бы английский язык должны знать. Но это не значит, что “знаю английский язык — это ровная дорога”. Нет, он должен быть профессионалом, должен быть преданный своему народу и государству человек». О растущем спросе на мировых рынках и умении «упаковывать в один пакет».
«Что касается внешней политики, естественно, она скорректирована с учетом тех бешеных фашистских санкций, которые введены против нашего государства. И, как я вам когда-то говорил, забудьте про эти санкции, их нет, — подчеркнул белорусский лидер. — Ну, а какие санкции? Мы переориентировали свою торгово-экономическую деятельность, мы не гигантское государство. Да, продаем немало по отношению к тому, что производим внутри нашей страны. Но это не гигантские объемы».
Например, Беларусь продает за рубеж большие объемы продовольственной продукции, спрос на которую в мире растет.
«Надо только вовремя предложить там, где будет расти этот спрос. Да и на традиционных рынках. Посмотрите — в России, Китайской Народной Республике спрос на продовольствие приличный. Даже в Европейском союзе. Хотели они у нас покупать рапсовое масло (а это большой удельный вес, который мы продаем в экспорте), они и сейчас готовы и покупают. И никто от этого не отказывается. То есть надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что сейчас Беларусь осваивает и рынки стран так называемой дальней дуги.
«Это продовольствие. А чтобы получить мясо, молоко — это самое продовольствие — нужны минеральные удобрения и техника. Научитесь, как это делают россияне, гражданскую (продукцию. — Прим. БЕЛТА) и военку упаковывать в один пакет: “Хотите это купить — пожалуйста, мы вам продадим, но купите у нас и этот товар”. И это тоже одно из направлений», — поставил задачу глава государства.
В этом плане он напомнил о белорусской продукции сельхозмашиностроения, минеральных удобрениях и прочих товарах.. «Необъятный рынок, который сегодня развивается. И масштабы колоссальные в Азии. Мы ушли в развивающиеся страны и развивающийся рынок в Африке, Латинской Америке. С кем я ни встречался из глав государств, они очень хотят с нами сотрудничать. Тем более что мы активно очень себя ведем и в ШОС, и в БРИКС», — подчеркнул Президент.
О главной задаче для МИД.
«Главное для нас в МИД — это торгово-экономические отношения. Торговля, торговля и еще раз торговля. Потом эти белые манжеты и воротнички, представительские функции и прочие, потом вся политика и дипломатия. Суть ее должна в нашей внешней политике и дипломатии заключаться в том, что мы должны заниматься торговлей, торгово-экономическими отношениями. Все здесь сконцентрировано сегодня — в МИД», — сказал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что за Романом Головченко, который и сам не понаслышке знаком с работой в системе МИД, остается контроль в вопросах продвижения торгово-экономических отношений и кадрового обеспечения.
«Это задача, Роман Александрович, за вами остается как важнейшая. В кадровом отношении. Да и сегодня у нас бывший посол — глава Администрации. Хорошо знает, как экономист, производство и знает, чем должны заниматься. Ну как никогда министру иностранных дел сложнее в этом плане работать, потому что кругом специалисты. Кругом люди, которые работали в системе МИД. Это хорошо», — сказал Президент.