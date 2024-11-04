Лукашенко предлагает снизить добычу калийных удобрений

«Я просил бы тебя проработать (я не ставил эту задачу раньше) вопрос, с кем это нужно (особенно с россиянами), по добыче. Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства», — отметил Александр Лукашенко.