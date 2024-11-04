ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России, сообщает ИА «Дунё».
«19 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится масштабное культурное мероприятие — Дни культуры Узбекистана в России, которое направлено на углубление дружеских и культурных связей между нашими странами», — говорится в сообщении.
Артисты РУз — Муножат Йулчиева, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархан, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов — исполнят произведения узбекских, российских и мировых классиков в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой.
В рамках мероприятия состоится выставка уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.
«Дни культуры Узбекистана в России станут символом дружбы и взаимопонимания, а также культурного взаимодействия между нашими народами. Это событие подчеркнет многообразие и ценность культурного наследия Узбекистана, его открытость к новым возможностям и стремление к продолжению культурного диалога на основе взаимного уважения и поддержки», — говорится в сообщении.