В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России

«Дни культуры Узбекистана в России станут символом дружбы и взаимопонимания, а также культурного взаимодействия между нашими народами. Это событие подчеркнет многообразие и ценность культурного наследия Узбекистана, его открытость к новым возможностям и стремление к продолжению культурного диалога на основе взаимного уважения и поддержки», — говорится в сообщении.