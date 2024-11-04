Посол Беларуси Рогожник встретится с Путиным для вручения верительных грамот

Церемония вручения верительных грамот традиционно будет проходить в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Кроме главы дипмиссии Беларуси верительные грамоты также будут вручать послы почти 30 стран, в том числе Армении, Азербайджана, Индии, Канады, Японии, Италии, Израиля, Испании, Аргентины, Нидерландов, Бельгии и других.