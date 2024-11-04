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Посол Беларуси Рогожник встретится с Путиным для вручения верительных грамот

Посол Беларуси Рогожник вручит верительные грамоты Путину.

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник встретится с президентом России Владимиром Путиным для вручения верительных грамот, сообщает БелТА.

Церемония вручения верительных грамот традиционно будет проходить в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Кроме главы дипмиссии Беларуси верительные грамоты также будут вручать послы почти 30 стран, в том числе Армении, Азербайджана, Индии, Канады, Японии, Италии, Израиля, Испании, Аргентины, Нидерландов, Бельгии и других.

Напомним, копии верительных грамот Рогожником были вручены в МИД России еще 8 июля. С этого дня белорусский посол официально стал исполнять свои обязанности. До него посольство Беларуси в Москве возглавлял нынешний глава Администрации президента Дмитрий Крутой.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сменил глав промышленных гигантов «Белнефтехима» и «Беларуськалия».