Посол Беларуси Рогожник встретится с Путиным для вручения верительных грамот

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник встретится с президентом России Владимиром Путиным для вручения верительных грамот, сообщает БелТА.
Церемония вручения верительных грамот традиционно будет проходить в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Кроме главы дипмиссии Беларуси верительные грамоты также будут вручать послы почти 30 стран, в том числе Армении, Азербайджана, Индии, Канады, Японии, Италии, Израиля, Испании, Аргентины, Нидерландов, Бельгии и других.
Напомним, копии верительных грамот Рогожником были вручены в МИД России еще 8 июля. С этого дня белорусский посол официально стал исполнять свои обязанности. До него посольство Беларуси в Москве возглавлял нынешний глава Администрации президента Дмитрий Крутой.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.
Кроме того, Лукашенко сменил глав промышленных гигантов «Белнефтехима» и «Беларуськалия».