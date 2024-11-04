Трамп задолжал городам США сотни тысяч долларов за митинги

Власти некоторых городов предпочитают не выставлять счет штабу Трампа, поскольку расходы важны «для обеспечения здоровья, безопасности и благополучия собственных жителей». К примеру, в сентябре нью-йорский округ Нассо не стал требовать с Трампа $1 млн для оплаты сверхурочных часов работы полицейских во время митинга на Лонг-Айленде. Конгрессмены-демократы не поддержали такое решение и подали жалобу на республиканца и главу округа Брюса Блейкмана в Федеральную избирательную комиссию.