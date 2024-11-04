Трамп задолжал городам США сотни тысяч долларов за митинги

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп не оплачивает задолженность перед более чем дюжиной городов и муниципалитетов, где за последние несколько лет он проводил митинги, выяснил телеканал ABC, побеседовав с местными должностными лицами.
Его митинги и другие мероприятия обошлись каждому населенному пункту на сумму от десятков до сотен тысяч долларов, включая сверхурочные выплаты полицейским, пожарным, медиками и другим экстренным службам.
«Все еще ждем, когда Трамп выплатит полмиллиона, которые он должен. Может быть, он готовит специальную доставку в Дьюк-Сити на Хэллоуин?» — написал в соцсетях в конце октября мэр Альбукерке, демократ Тим Келлер и приложил фотографию скелета, сидящего за столом.
Митинг Трампа в Альбукерке состоялся в 2019 году, тогда политик не оплатил счет в $211,1 тыс. Местные власти подсчитали, что за пять лет сумма с процентами увеличилась до $444,9 тыс.
В конце октября Трамп выступил в городе Грин-Бей, штат Висконсин, на который местные власти потратили свыше $33 тыс. на обеспечение общественной безопасности. При этом в 2016-м штаб республиканца не оплатил счета на $9 тыс. за предвыборное мероприятие. Штаб его тогдашней оппонентки Хиллари Клинтон также задолжал этому городу — $12 тыс.
Власти некоторых городов предпочитают не выставлять счет штабу Трампа, поскольку расходы важны «для обеспечения здоровья, безопасности и благополучия собственных жителей». К примеру, в сентябре нью-йорский округ Нассо не стал требовать с Трампа $1 млн для оплаты сверхурочных часов работы полицейских во время митинга на Лонг-Айленде. Конгрессмены-демократы не поддержали такое решение и подали жалобу на республиканца и главу округа Брюса Блейкмана в Федеральную избирательную комиссию.
Но все же большинство властей других муниципалитетов пытаются получить средства с Трампа, как это сделали Грин-Бей в Висконсине и Эри в Пенсильвании, но безуспешно.
Представитель предвыборного штаба Трампа в ответ на запрос ABC перенаправил запросы на эту тему в Секретную службу, занимающейся охраной бывших и действующих первых лиц государства. В ведомстве признали отсутствие ясного механизма возмещения трат муниципалитетам за помощь Секретной службе.
Администрация штата или муниципалитета может привлечь сотрудников полиции к мероприятиям президентской кампании без обязательного возмещения расходов со стороны штабов, если эти ресурсы используются только для обеспечения безопасности участников, подобному любым другим неполитическим мероприятиям, объяснили ABC в Campaign Legal Center.