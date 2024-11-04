Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и его коллега из Тамбовской области Максим Егоров объявили об уходе в отставку. Об этом в понедельник, 4 ноября, главы регионов сообщили в своих Telegram-каналах.

Источник: Reuters

«За прошедшие годы область стала для меня родной. Мы сделали с вами многое: реализовывали национальные проекты, строили школы, открывали поликлиники, больницы, благоустраивали наши общественные территории», — отметил тамбовский губернатор в видеообращении.

Егоров поблагодарил жителей региона и отметил, что область стала для него родной.

Глава Ростовской области, в свою очередь, также подчеркнул поддержку жителей региона, добавив, что они помогли реализовать большое число важных для области проектов.

«Принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. Весь период в должности губернатора Ростовской области я ощущал вашу поддержку», — написал глава региона.

Голубев указал, что перед ним сейчас стоят новые задачи, однако подчеркнул, что, где бы он ни работал в дальнейшем, безусловным приоритетом всегда будут поддержка и развитие Ростовской области.

12 октября глава города Североморска Мурманской области Олег Прасов подал в отставку. Прасов работал в аппарате правительства Мурманской области с 2013 по 2017 год. С 2017 года трудился в администрации Североморска.