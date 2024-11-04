Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку 4 ноября

Об этом Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале 4 ноября.
Как сообщил экс-глава региона, причиной ухода стал переход на другую должность. Василий Голубев поблагодарил всех участников команды, жителей донского региона и сложил свои полномочия.
«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — добавил Василий Голубев в своем сообщении.
Кто теперь займет место главы, пока остается неизвестным.