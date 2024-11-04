Казахстан готов наращивать масштабы торговли с Китаем — Бектенов

Премьер-министр Казахстана и премьер Госсовета КНР обсудили вопросы укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу на сегодня осуществляются через Казахстан. В этом контексте Казахстан заинтересован в углублении взаимодействия в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь». Олжас Бектенов отметил, что имеющий глобальное значение проект совместно с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, пролегающим через территорию Казахстана, способны раскрыть потенциал коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад». За 9 месяцев объём перевозок по Среднему коридору превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 миллиона тонн. К 2030 году планируется увеличить объём грузоперевозок до 10 миллионов тонн в год.