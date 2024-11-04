Российский беспилотник представят на международной выставке в Ташкенте

«Особенно привлекательно для эксплуатантов в сфере безопасности — наличие у беспилотника защищенных каналов связи и устойчивость к системам РЭБ. БПЛА отлично приспособлен к полетам при экстремальных температурах, в горной местности, в условиях отсутствия сигнала GPS. Он оснащен современными видеокамерами, оптика и стабилизация которых позволяет проводить высотную разведку, оставаясь незамеченным, в том числе и благодаря тихому электрическому двигателю», — пояснил представитель производителя.