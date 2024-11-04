Российский беспилотник представят на международной выставке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Зарекомендовавший себя в гражданской и оборонной сферах российский беспилотник Supercam S350 продемонстрируют силовым структурам Узбекистана в ходе XV международной выставки «Комплексная безопасность — Securex Uzbekistan2024». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя группы компаний «Беспилотные системы» (разработчика).
Крупнейшая в республике выставка в сфере безопасности и противопожарной защиты пройдет в Ташкенте с 5 по 7 ноября при поддержке МЧС и Госкомитета промышленной безопасности РУз.
«Беспилотные системы» ранее уже поставляли в Узбекистан свою продукцию для топосъемки«, — добавил представитель ГК “Беспилотные системы”.
По словам специалиста, проверенный в ходе разведывательных операций расчетов БПЛА вооруженных сил РФ Supercam S350 сочетает в себе новые технологии и стоит дешевле, чем аналогичные беспилотники израильского или американского производства.
«Особенно привлекательно для эксплуатантов в сфере безопасности — наличие у беспилотника защищенных каналов связи и устойчивость к системам РЭБ. БПЛА отлично приспособлен к полетам при экстремальных температурах, в горной местности, в условиях отсутствия сигнала GPS. Он оснащен современными видеокамерами, оптика и стабилизация которых позволяет проводить высотную разведку, оставаясь незамеченным, в том числе и благодаря тихому электрическому двигателю», — пояснил представитель производителя.
Целевые нагрузки беспилотника — видеокамера и HD-тепловизор, — способны обнаруживать человека с высоты 1 200 метров. В случае подтверждения фактов несанкционированной деятельности, отснятые фото и видеоматериалы можно использовать для проведения расследований и в качестве доказательной базы.
Специалисты ГК «Беспилотные системы» имеют почти 15-летний опыт, практические знания и программное обеспечение для проведения работ с помощью беспилотных авиационных систем для нужд сельского хозяйства, электроэнергетики, нефтегазовой инфраструктуры.
В случае заинтересованности со стороны Узбекистана, они могут внедрить новый стандарт мониторинга с применением беспилотных авиационных систем. Это в десятки раз сократит время, повысит эксплуатационную надежность инфраструктуры, предотвратит экологический и финансовый ущерб в случае несанкционированной деятельности или аварий, отметил представитель производителя.