«Гордость моя и любовь»: у Челябинской области появился неофициальный гимн

Напомним, Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала» прошел в Челябинске в середине октября. Его цель — побудить женщин к активной жизненной позиции и общественной работе с опорой на традиции и культурный базис. Подробности — в интервью с Ириной Текслер, которая также является председателем оргкомитета форума, на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).