«Гордость моя и любовь»: у Челябинской области появился неофициальный гимн

Южноуральцам представили неофициальный гимн Челябинской области. Песню опубликовала в своем телеграм-канале учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив «2020», общественный деятель Ирина Текслер в День народного единства.
Песню исполнили мужские вокальные коллективы «Брависсимо» и «Сонанс», а также коллектив «Тутти» под руководством Елены Карабешкиной. Впервые она прозвучала на Всероссийском открытом женском форуме «Стальное кружево Урала».
Напомним, Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала» прошел в Челябинске в середине октября. Его цель — побудить женщин к активной жизненной позиции и общественной работе с опорой на традиции и культурный базис. Подробности — в интервью с Ириной Текслер, которая также является председателем оргкомитета форума, на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).