В МВД Казахстана создали структуру по борьбе с киберпреступностью

Стоит отметить, что Отдел по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (ОБПСВТ) был организован в МВД Казахстана еще в 1999 году. Два года спустя он был реорганизован в так называемый «Отдел “К”. Фронтом его работы стала борьба с созданием, использованием и распространением вредоносных программ, незаконным производством и продажей радиоэлектронных средств и специальных технических средств, оборот которых ограничен законом, нарушение законодательства со стороны негосударственных предприятий в области оказания услуг по защите информации.