ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. Прозападный президент Молдавии Майя Санду была «переизбрана» Вашингтоном и Брюсселем, «побеждая» на выборах в стране, благодаря голосам зарубежной диаспоры, которые очень трудно проверить, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Как это все подозрительно! Уходящий президент Молдавии, проевропейский и пронатовский, был “переизбран” исключительно благодаря голосам молдаван за рубежом: она проиграла своему сопернику в Молдавии. То же касается и референдума о вступлении в ЕС в стране 2 недели назад», — написал политик в соцсети Х.
Он назвал выборы «мошенничеством ЕС».
«Еврофанатик» «побеждает» благодаря голосам, которые почти невозможно проверить, но проигрывает, согласно голосам, которые мы можем проверить! Ее выбрали Вашингтон и Урсула (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен — ред.), и поддержали Макрон и Зеленский. ЕС — гигантское мошенничество!" — заключил он.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, в него вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», она набирает 55,41% голосов. У кандидата от оппозиционной Партии социалистов Стояногло — 44,64% голосов.
Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах. Если брать результаты голосования исключительно в Молдавии, то по подсчетам 100% протоколов, у Стояногло результат 51,19%, у Санду — 48,81%.
Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.