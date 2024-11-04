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Пашинян и Алиев общались в кулуарах на саммите БРИКС в Казани

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали двусторонние вопросы в ходе пленарного заседания БРИКС, а затем и в кулуарах. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Пока шли выступления (на пленарном заседании БРИКС — прим. ТАСС), премьер-министр Армении и президент соседнего государства около часа беседовали. Им показалось, что они могут мешать участникам заседания и они переместились в другое место, где общались еще полтора часа. Беседа шла о темах, которые вам известны: договор о мире, открытие коммуникаций и вопросы военнопленных», — рассказал Симонян.