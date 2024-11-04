Пашинян и Алиев общались в кулуарах на саммите БРИКС в Казани

«Пока шли выступления (на пленарном заседании БРИКС — прим. ТАСС), премьер-министр Армении и президент соседнего государства около часа беседовали. Им показалось, что они могут мешать участникам заседания и они переместились в другое место, где общались еще полтора часа. Беседа шла о темах, которые вам известны: договор о мире, открытие коммуникаций и вопросы военнопленных», — рассказал Симонян.