Белорусских пенсионеров ждут нововведения: рассказываем подробности

Выплаты за 7 ноября
С 5 ноября в отделениях почтовой связи начнут выдавать пенсии и пособия за 7 ноября, рассказали в пресс-службе РУП «Белпочта».
Так, с 5 ноября начнут выплачивать пенсии и пособия в Брестской, Витебской и Гродненской областях, а также в Минске. С 6 ноября аналогичные выплаты начнутся в Гомельской, Минской и Могилевской областях.
При этом 7 ноября будут работать исключительно дежурные объекты почтовой связи. Информацию о графике работы отделений почтовой связи 6, 7, 8 и 16 ноября можно найти на сайте организации.
Об увеличении доходов пенсионеров
В Республике Беларусь планируется выделить около Br80 млн на реализацию новых мер, направленных на обеспечение полной выплаты пенсий работающим пенсионерам, сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1».
В настоящее время определенная категория работающих пенсионеров, за исключением тех, кто работает на производстве сельхозпродукции, не получает часть своей пенсии. Это регулируется положениями части 1 статьи 83 Закона о пенсионном обеспечении.
В соответствии с указом о социальной поддержке от 29 октября 2024 года, который был опубликован ранее, снимается упомянутое ограничение. Это означает, что с 2025 года все пенсионеры, которые продолжают работать и получают пенсию по возрасту, будут получать пенсию в полном размере без каких-либо ограничений.
Это решение позволит многим пенсионерам увеличить свои доходы.
Бесплатная доставка для пенсионеров
Граждане пожилого возраста смогут получать овощи с сельскохозяйственных ярмарок на безвозмездной основе. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Чтобы получить содействие в доставке продуктов, нужно обратиться в территориальный центр социальной службы или позвонить по номеру 139 (для жителей Минска). Сотрудники помогут оформить заявку и сообщат, в какие часы осуществляется бесплатная доставка.
В день проведения ярмарки пенсионер может рассчитывать на помощь волонтера, который будет находиться на месте мероприятия. Обычно это активисты Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Они помогут загрузить покупки в автомобиль и доставят их по нужным адресам. Все услуги предоставляются бесплатно.