Белорусских пенсионеров ждут нововведения: рассказываем подробности

В соответствии с указом о социальной поддержке от 29 октября 2024 года, который был опубликован ранее, снимается упомянутое ограничение. Это означает, что с 2025 года все пенсионеры, которые продолжают работать и получают пенсию по возрасту, будут получать пенсию в полном размере без каких-либо ограничений.