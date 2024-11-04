Глава МИД Рыженков проанонсировал большую ротацию белорусских дипломатов

Здесь Рыженков сделал оговорку, что он не создает в МИД команду для себя лично. И добавил, что четыре месяца во главе дипведомства не привели его к выводу, что нужны кардинальные изменения в плане кадров. Однако уточнил, что все же ротация всегда была одним из основных принципов работы дипслужбы. И сейчас, как он уверен, пришло время, чтобы некоторые белорусские послы вернулись на родину. Но не потому, что они плохо отработали, а так как прошло достаточное время.