Глава МИД Рыженков проанонсировал большую ротацию белорусских дипломатов

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал о большой кадровой ротации, которая планируется среди белорусских дипломатов за рубежом, сообщает БелТА.
Рыженков заметил, что запланирован «большой кадровый день» в связи с назначениями в дипкорпусе за рубежом. При этом уточнил, что это не является экстренной ситуацией и не связано с электоральной кампанией. Но произойдет из-за того, что некоторое время назад ротационный процесс был упущен.
— Мы сегодня вынуждены сразу значительное количество людей готовить к назначению, — отметил глава белорусской дипломатии.
Еще Рыженков указал на то, что ротационного принципа в дипломатической практике придерживаются многие государства. И что, в первую очередь, это делается, чтобы дипломаты не попадали под влияние страны пребывания, в том числе информационному, проникаясь некими идеями, интересами, ожиданиями.
— Очень важно, чтобы глаз не замылился, это раз. И второе — чтобы он не начал смотреть на двусторонние отношения глазами той стороны, а не нашей, — прокомментировал министр.
Здесь Рыженков сделал оговорку, что он не создает в МИД команду для себя лично. И добавил, что четыре месяца во главе дипведомства не привели его к выводу, что нужны кардинальные изменения в плане кадров. Однако уточнил, что все же ротация всегда была одним из основных принципов работы дипслужбы. И сейчас, как он уверен, пришло время, чтобы некоторые белорусские послы вернулись на родину. Но не потому, что они плохо отработали, а так как прошло достаточное время.
— Они проявили себя и теперь пора набираться нового опыта и знаний, расширять кругозор и применять наработанные навыки здесь, в Беларуси, — указал он.
При этом пока конкретные фамилии и страны назначения Рыженков не стал называть. Объяснив это тем, что порядок назначения на дипломатические должности такого уровня всегда сопровождается рядом особых каровых движений. И что преждевременно говорить о назначениях до ответа принимающей стороны. Хотя Рыженков все же заметил, что на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко уже обсуждались конкретные кандидатуры с точки зрения профессиональных качеств и патриотического отношения.
— На первое место сегодня выходят вопросы преданности своей стране, своему народу. Это немаловажный фактор. Поэтому и с этой точки зрения тоже под определенным углом смотрели на кандидатов, — заключил министр.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.
Тем временем посол Беларуси Рогожник встретится с Путиным для вручения верительных грамот.