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Пашинян поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Пашинян поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Майу Сануд с победой на президентских выборах в Молдавии, выразив надежду на совместную работу.

Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Санду, набрав 55,36% голосов. У Стояногло — 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду — 48,81%.

«Искренние поздравления Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Надеемся на совместную работу по укреплению двусторонних отношений, основанных на наших исторических связях и общих фундаментальных ценностях демократии», — написал Пашинян в соцсети X.