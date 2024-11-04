В Молдавии наблюдатели выявили 791 происшествие на выборах

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, которая мониторит процесс выборов президента Молдавии, сообщила о том, что зафиксировала 791 инцидент в ходе голосования.
«По итогам обработки всех отчетов, полученных от наблюдателей, Promo-LEX зафиксировал 791 инцидент в ходе голосования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Поясняется, что больше всего случаев — 229 — связано с нарушениями тайны голосования, в частности с фотографированием бюллетеней, и проблемами с системой по регистрации избирателей (127 случаев). С недочетами в избирательных списках связаны 65 случаев, с повреждением и взломом урн для голосования или отсутствием пломб на них — 55 случаев, прерыванием видеосъемки избирательных действий — 51 случай, необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров — 41 случай, наличием рекламных материалов, стендов, избирательных щитов в радиусе избирательного участка и необоснованным прекращением голосования — по 19 случаев, организованной перевозкой избирателей — 18 случаев.
В списке также нарушения, связанные с актами насилия/запугивания избирателей, групповым голосованием, предвыборной агитацией, ограничением доступа наблюдателей, а также слухами, попытками или даже ситуациями материального вознаграждения.
На день выборов Promo-LEX делегировало по одному наблюдателю на 614 избирательных участков. Кроме этого, задействовано 89 мобильных групп для наблюдения за избирательным процессом.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.