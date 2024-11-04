Путин заявил о скорой «зачистке» Курской области от ВСУ

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился глава государства к активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области (цитата по ТАСС).
По его мнению, затем на этой территории будет очень востребована работа волонтеров.
Операция против ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. К 12 августа под контроль украинских сил перешли 28 населенных пунктов, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Минобороны к 9 октября сообщило об освобождении 14 поселений.
Путин выражал уверенность, что операция украинских сил в Курской области провалится, после чего Киев захочет перейти к переговорам об урегулировании. 25 октября глава государства сообщил, что российские военные создали кольцо вокруг 2 тыс. украинских военных в Курской области и «сейчас сжимают его».
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