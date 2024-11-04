У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новые защитные сооружения были установлены вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и ряда других учреждений, а владельцы бизнеса начали заколачивать окна и двери на фоне возможных беспорядков, связанных с выборами президента США, сообщает издание Washington Post.