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У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новые защитные сооружения были установлены вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и ряда других учреждений, а владельцы бизнеса начали заколачивать окна и двери на фоне возможных беспорядков, связанных с выборами президента США, сообщает издание Washington Post.

Источник: Reuters

«В воскресенье кольца новых защитных ограждений окружили Белый дом, Капитолий США и резиденцию вице-президента Камалы Харрис, поскольку федеральные и окружные власти готовились к возможным беспорядкам в Вашингтоне после президентских выборов во вторник», — пишет издание.

Отмечается, что Секретная служба возвела новые высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома и министерства финансов и прилегающих частей площади Лафайет, а также за пределами территории Военно-морской обсерватории и резиденции Харрис.

Кроме Вашингтона, физические меры безопасности усилены и в штате Флорида, за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп проведет вечеринку в честь выборов.

Издание сообщает, что меры безопасности усиливают и владельцы бизнеса около Белого дома: бизнесмены усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и также устанавливают ограждения в ожидании беспорядков.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.