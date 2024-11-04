У резиденции Харрис установили новые защитные сооружения, пишут СМИ

«В воскресенье кольца новых защитных ограждений окружили Белый дом, Капитолий США и резиденцию вице-президента Камалы Харрис, поскольку федеральные и окружные власти готовились к возможным беспорядкам в Вашингтоне после президентских выборов во вторник», — пишет издание.
Отмечается, что Секретная служба возвела новые высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома и министерства финансов и прилегающих частей площади Лафайет, а также за пределами территории Военно-морской обсерватории и резиденции Харрис.
Кроме Вашингтона, физические меры безопасности усилены и в штате Флорида, за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп проведет вечеринку в честь выборов.
Издание сообщает, что меры безопасности усиливают и владельцы бизнеса около Белого дома: бизнесмены усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и также устанавливают ограждения в ожидании беспорядков.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.