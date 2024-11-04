В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии после победы Санду

«Ясно, что в своём втором сроке Майя Санду не станет встречаться с руководством России, Белоруссии, не приедет ни на один форум СНГ. Возможен разрыв всех отношений с Россией, включая дипломатические. Если отношения между Москвой и коллективным Западом дойдут до точки кипения, то власти Молдовы могут приказать напасть на Приднестровье».