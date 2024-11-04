Санду победила на выборах в Молдавии благодаря голосам диаспоры

Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства, следует из результатов подсчета 100% протоколов, итоги голосования публикует ЦИК республики.
Бюллетени на избирательных участках внутри страны подсчитали еще около полуночи, они отдали победу Стояногло с 51,19%, у Санду было 48,81%. К тому моменту подсчет голосов, отданных диаспорой, продолжался. За рубежом проживают более 325 тыс. молдаван, они поддержали Санду, отмечает Asscosiated Press.
Партия социалистов Молдавии объявила, что не признает результаты президентских выборов на заграничных участках. В партии заявили, что голосование в Приднестровском районе и на зарубежных участках «никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа».
Санду ночью заявила, что «Молдова победила», а молдаване «преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории». На русском языке она поблагодарила избирателей: «Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества».
Стояногло также выразил благодарность избирателям, сказав, что высокая явка (54,3%) доказала: «Молдова не просто точка на карте, и мы не пассивные зрители, а ответственный народ, осознающий свое будущее».
«Требуется редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах», — написала в X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поздравляя действующего президента с победой.
«Эта кампания войдет в первую тройку выборов в истории Молдовы по количеству избирателей. Были и подвоз голосов, и подкуп в огромных масштабах, но эта беспрецедентная мобилизация позволила нам выравнять баланс», — рассказал Би-би-си высокопоставленный член команды Санду. Другие собеседники из команды президента признали в беседе с изданием, что результаты первого тура и референдума о евроинтеграции показывают необходимость менять политику Санду.
Молдавия — парламентская республика. Выборы в главный законодательный орган пройдут летом 2025 года.