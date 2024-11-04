Санду победила на выборах в Молдавии благодаря голосам диаспоры

Санду ночью заявила, что «Молдова победила», а молдаване «преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории». На русском языке она поблагодарила избирателей: «Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества».