Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках «подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии», которые, по его утверждениям, «не принесли результата». «Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности», — подчеркнул он.