Байден поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил Майю Санду с её переизбранием на пост президента Молдавии, говорится в распространенном Белым домом заявлении главы государства.
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,67%, сообщила Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков.
«Поздравляю Майю Санду с её историческим переизбранием на пост президента Молдавии. В воскресенье народ Молдавии пришел на избирательные участки и проголосовал за видение президента Санду о безопасной, процветающей и демократической стране», — говорится в заявлении Байдена, распространенном в понедельник.
Он отметил, что переизбрание Санду состоялось через две недели после того, как жители Молдавии поддержали на референдуме поправку к конституции, предполагающую вступление страны в Европейский союз.
Байден также бездоказательно обвинил Россию в якобы попытках «подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдавии», которые, по его утверждениям, «не принесли результата». «Народ Молдавии реализовал свое демократическое право выбирать будущее своей страны и выбрал курс, ориентированный на Европу и демократические ценности», — подчеркнул он.
На прошедшем 20 октября референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.