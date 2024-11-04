«Ведомости» узнали, кто может возглавить Тамбовскую и Ростовскую области

Первышову 48 лет, он родился в Краснодаре. Как пишут «Ведомости», в 1990-х Первышов работал на нефтеперерабатывающем заводе и в городских структурах Краснодара. С 2012 года был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 года был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства, а спустя три года стал мэром города (проработал по 2021 год). В октябре 2022 года объявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 года обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.