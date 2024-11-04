«Ведомости» узнали, кто может возглавить Тамбовскую и Ростовскую области

Одним из кандидатов на пост губернатора Ростовской области после отставки Василия Голубева стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента.
Осведомленный источник ТАСС также заявил, что именно Слюсарь может занять должность ростовского губернатора. По его словам, место Слюсаря в ОАК может занять гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха.
Еще два источника заявили «Ведомостям», что губернатором Тамбовской области может стать участник «Времени героев», бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. На этом посту он сменит Максима Егорова, который ранее сегодня также объявил о своей отставке.
В «Ростехе» отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу правительства Ростовской области.
Слюсарю 50 лет, он родился в Ростове-на-Дону. С 2005 по 2007 год руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”. Затем руководил департаментом авиационной промышленности Минпромторга и работал коммерческим директором ОАО “Росвертол”. С 2012 года занимал пост заместителя министра промышленности и торговли России, где курировал проекты в сфере авиации. ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” Слюсарь возглавил в январе 2015 года.
Первышову 48 лет, он родился в Краснодаре. Как пишут «Ведомости», в 1990-х Первышов работал на нефтеперерабатывающем заводе и в городских структурах Краснодара. С 2012 года был замначальника, а затем начальником городского управления муниципального контроля. Затем стал главой администрации Прикубанского городского округа. С сентября 2013 года был замглавы Краснодара по вопросам городского хозяйства, а спустя три года стал мэром города (проработал по 2021 год). В октябре 2022 года объявил, что отправляется в зону спецоперации. С мая 2024 года обучается на кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.
В июне этого года на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках программы «Время героев» Первышов рассказал главе государства о своей работе мэром Краснодара. «Были мэром Краснодара? Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение», — заявил Путин в ответ.
Объявляя об уходе в отставку, Голубев не уточнил, на какую именно должность перейдет. «Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал политик. Пост губернатора Ростовской области он занимал 14 лет, с лета 2010 года. Сейчас у Голубева третий губернаторский срок, срок его полномочий истекает в 2025-м.
Глава Тамбовской области Егоров, напротив, заявил, что займется «новыми задачами» на федеральном уровне. «Я настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — сказал Егоров. Временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области политик стал в октябре 2021 года, спустя год, 20 сентября 2022-го, занял пост губернатора.
Выборы глав Тамбовской и Ростовской областей планируется провести в сентябре 2025 года, в единый день голосования, сообщили «РИА Новости» в региональных избиркомах.