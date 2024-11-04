Молдавские коммунисты призвали оппозицию объединиться

После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры.