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Санду злоупотребляла госресурсами на выборах, заявили в ОБСЕ

ОБСЕ: Санду пользовалась выгодой, извлекаемой из злоупотреблений на выборах.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами во время второго тура выборов президента республики, однако не так значительно, как в первом, заявила специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова.

После обработки 100% протоколов с участков во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов лидирует баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность». У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,67%.

«Действующий президент (Санду — ред.) продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами, пусть и не так значительно, как в первом туре, и из несбалансированного освещения в СМИ. Это не предоставило участникам равных возможностей», — сказала Потучкова на брифинге.

По ее словам, второй тур президентских выборов в Молдавии был проведен эффективно и профессионально и предоставил избирателям выбор между подлинными политическими альтернативами. Однако тут же руководитель группы наблюдателей ОБСЕ заметила, что «проблемы, связанные с иностранным вмешательством и подкупом голосов, продолжали сказываться во время второго тура избирательной кампании».

ОБСЕ