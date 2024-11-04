Санду злоупотребляла госресурсами на выборах, заявили в ОБСЕ

По ее словам, второй тур президентских выборов в Молдавии был проведен эффективно и профессионально и предоставил избирателям выбор между подлинными политическими альтернативами. Однако тут же руководитель группы наблюдателей ОБСЕ заметила, что «проблемы, связанные с иностранным вмешательством и подкупом голосов, продолжали сказываться во время второго тура избирательной кампании».