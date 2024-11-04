Санду злоупотребляла госресурсами на выборах, заявили в ОБСЕ

КИШИНЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами во время второго тура выборов президента республики, однако не так значительно, как в первом, заявила специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова.
После обработки 100% протоколов с участков во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов лидирует баллотирующаяся на второй срок Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность». У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,67%.
«Действующий президент (Санду — ред.) продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами, пусть и не так значительно, как в первом туре, и из несбалансированного освещения в СМИ. Это не предоставило участникам равных возможностей», — сказала Потучкова на брифинге.
По ее словам, второй тур президентских выборов в Молдавии был проведен эффективно и профессионально и предоставил избирателям выбор между подлинными политическими альтернативами. Однако тут же руководитель группы наблюдателей ОБСЕ заметила, что «проблемы, связанные с иностранным вмешательством и подкупом голосов, продолжали сказываться во время второго тура избирательной кампании».