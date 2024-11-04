Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

В том же месяце южнокорейская и украинская разведки начали сообщать сперва о планируемой, а затем и о фактической переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данных о переброске войск. Путин, комментируя данные южнокорейской разведки, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная» и если они есть, «значит, они чего-то отражают». Он также напомнил о ст. 4 договора между Россией и КНДР и отметил, что Москва «никогда не сомневалась, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям».