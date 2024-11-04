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Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что продолжит работать с США вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах.

Источник: Reuters

«Что касается выборов в США, то вне зависимости от их результата, мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса. В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам», — сказал Рютте на пресс-конференции в Германии.

Он утверждает, что США «не повторят ошибки прошлого и не уйдут из Европы».

Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

НАТО