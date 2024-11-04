Рютте заявил, что будет работать с США вне зависимости от итогов выборов

«Что касается выборов в США, то вне зависимости от их результата, мы будет работать как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трапом, будем добиваться сохранения единства альянса. В этом нет сомнения, так как это отвечает нашим общим интересам», — сказал Рютте на пресс-конференции в Германии.