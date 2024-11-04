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ЦИК сообщил о семи претендентах в кандидаты на пост президента Беларуси

ЦИК: семь человек претендуют стать кандидатами в президенты Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Центральной избирательной комиссии сообщили 4 ноября о том, что семь человек претендуют стать кандидатами в президенты Беларуси, информирует БелТА.

Также в ЦИК сообщили, что всего было подано 11 заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов.

— Мы зарегистрировали семь инициативных групп, — отметил Игорь Карпенко.

Четырем претендентам в кандидаты отказали по различным причинам. У кого-то был подан неполный пакет документов, у иных — количество членов инициативной группы было меньше, чем предусмотрено законодательством, после проверки достоверности представленных сведений.

Так, 4 ноября ЦИК зарегистрировал инициативные группы выдвижения Сыранкова и Бобрикова. И также была зарегистрирована инициативная группа выдвижения Канопацкой.

По результатам заседания 31 октября в ЦИК сообщили, что прошли регистрацию инициативные группы по выдвижению претендентов в кандидаты на пост президента Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Ольги Чемодановой.

Первой ЦИК зарегистрировал инициативную группу выдвижения действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на пост президента.

Напомним, выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года.

А еще ЦИК сообщил, что 153 территориальных комиссии будут сформированы к выборам президента Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.