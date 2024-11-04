Сотрудничество Астаны и Парижа: Токаев раскрыл цели госвизита во Францию

«Мы рады совместной с президентом Эмманюэлем Макроном реализации инициативы One Water Summit, которая состоится в декабре этого года с целью усиления сотрудничества по всем вызовам, связанным с водными ресурсами, дабы достичь самой жизненно важной цели устойчивого развития ООН: “Чистая вода и санитария для всех”. Кроме того, твердая приверженность принципу добрососедства позволяет нам развивать внутрирегиональную интеграцию через такие проекты, как “Срединный коридор” — стратегический проект, связывающий Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море», — говорится в статье президента.
Речь, как отмечено, идет не только о расширении торговых путей — две страны рассматривают возможность укрепления духа сотрудничества, способствующего взаимовыгодным экономическим связям между различными регионами.
«Такие усилия важны для обеспечения энергетической безопасности Европы и Франции, что является важным аспектом наших двусторонних отношений. Казахстан, являющийся мировым лидером по производству природного урана, рассчитывает сохранить свой статус надежного партнера французской атомной промышленности», — отмечается в статье Токаева.
Сообщается также, что во время визита президента Э. Макрона в Астану в ноябре прошлого года две страны выразили взаимный интерес к развитию сотрудничества в сферах редкоземельных металлов, возобновляемой энергии и гражданской атомной энергетики, что открывает новые перспективы для расширения нашего стратегического партнерства.
«Положительный исход недавнего общенационального референдума по вопросу строительства первой в независимом Казахстане атомной электростанции закладывает прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества в будущем. Безусловно, это также будет способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности. Это чрезвычайно важно в нынешнем контексте турбулентности. Поэтому необходимо, чтобы такие средние державы, как Казахстан, использовали свои возможности для продвижения многостороннего диалога и обеспечения глобальной и региональной стабильности», — говорится в статье.
Казахстан, как отмечает Токаев в статье, всегда ведет проактивную, прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, и намерен и далее активно содействовать этому процессу, укрепляя сотрудничество со всеми государствами.
«Мы рассчитываем на работу с Францией, которая пользуется бесспорным авторитетом на международной арене и имеет большой дипломатический опыт. Вместе мы сможем внести свою лепту в построение стабильного и процветающего мира, гарантируя безопасное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и всеобщий прогресс. Именно с таким видением, по приглашению президента Французской Республики, я совершаю свой государственный визит в Париж, первый в истории наших отношений», — отмечается в статье.