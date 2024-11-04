Сотрудничество Астаны и Парижа: Токаев раскрыл цели госвизита во Францию

«Мы рады совместной с президентом Эмманюэлем Макроном реализации инициативы One Water Summit, которая состоится в декабре этого года с целью усиления сотрудничества по всем вызовам, связанным с водными ресурсами, дабы достичь самой жизненно важной цели устойчивого развития ООН: “Чистая вода и санитария для всех”. Кроме того, твердая приверженность принципу добрососедства позволяет нам развивать внутрирегиональную интеграцию через такие проекты, как “Срединный коридор” — стратегический проект, связывающий Азию и Европу через Казахстан и Каспийское море», — говорится в статье президента.