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Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи

Совет министров Союзного государства примет решения по тарифам мобильной связи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Белоруссию и примет участие в заседании Совета министров Союзного государства.

«Планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения», — следует из сообщения пресс-службы.