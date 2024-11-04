Россия и Белоруссия примут решения о тарифах мобильной связи

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия и Белоруссия на заседании Совета министров Союзного государства примут решения о создании комфортных тарифов мобильной связи, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 ноября посетит Белоруссию и примет участие в заседании Совета министров Союзного государства.
«Планируется принятие решений о внедрении единых правил в области защиты прав потребителей, создании комфортных тарифов для пользователей мобильной связи, развитии пригородного железнодорожного сообщения», — следует из сообщения пресс-службы.