Шор обвинил Санду в фальсификациях на избирательных участках за границей

По его словам, фиксировались факты подвоза избирателей к участкам и подвоза избирательных урн с заполненными бюллетенями. Кроме того, он отметил, что работе наблюдателей от оппозиции на выборах препятствовали, а также напомнил об открытии всего двух участков в России.