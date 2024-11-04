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Шор обвинил Санду в фальсификациях на избирательных участках за границей

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду в фальсификациях на избирательных участках за границей.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«На зарубежных участках Санду не выиграла… У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, фиксировались факты подвоза избирателей к участкам и подвоза избирательных урн с заполненными бюллетенями. Кроме того, он отметил, что работе наблюдателей от оппозиции на выборах препятствовали, а также напомнил об открытии всего двух участков в России.

Шор заключил, что именно поэтому на территории Молдавии победу одержал экс-генпрокурор Александр Стояногло, а перевес в пользу Санду был достигнут благодаря результатам с участков в Европе.