Шор обвинил Санду в фальсификациях на избирательных участках за границей

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«На зарубежных участках Санду не выиграла… У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, фиксировались факты подвоза избирателей к участкам и подвоза избирательных урн с заполненными бюллетенями. Кроме того, он отметил, что работе наблюдателей от оппозиции на выборах препятствовали, а также напомнил об открытии всего двух участков в России.
Шор заключил, что именно поэтому на территории Молдавии победу одержал экс-генпрокурор Александр Стояногло, а перевес в пользу Санду был достигнут благодаря результатам с участков в Европе.